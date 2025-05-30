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F.Bahçe'nin Müller ısrarı! F.Bahçe'nin Müller ısrarı! 14:34
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Trabzonspor'da Simon Banza gelişmesi! Trabzonspor'da Simon Banza gelişmesi! 14:25
Galatasaray-Başakşehir maçı bilgileri Galatasaray-Başakşehir maçı bilgileri 12:27
F.Bahçe'de flaş ayrılık! F.Bahçe'de flaş ayrılık! 12:02
O isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! O isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! 11:44
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Trendyol Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı Trendyol Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı 11:42
Frankowski'den flaş açıklama! Frankowski'den flaş açıklama! 11:10
Antalyaspor-Trabzonspor maçı detayları Antalyaspor-Trabzonspor maçı detayları 11:01
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Galatasaray-Başakşehir maçı bilgileri Galatasaray-Başakşehir maçı bilgileri 09:58
Rafa Silva sorusuna flaş yanıt! Rafa Silva sorusuna flaş yanıt! 09:55
Trendyol Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
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