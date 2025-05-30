Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

"ONLAR AİLEMİZİN BİR PARÇASI"

"Dün Muslera ve Mertens için son antrenmandı. Antrenmandan sonra üçümüz sarıldık. Hüzünlü bir andı. Şampiyonluk kutlamalarında bir yandan sevinirken diğer yandan da üzülüyorduk. Onlar bizim ailemizin bir parçası. Her zaman Galatasaray'ın içinde olmaya ve bu kulübü temsil etmeye devam edecekler. Sadece onları değil, ailelerini de herkes çok seviyor. Ciro'yu da çok özleyeceğiz. Bu takım için çok değerliler. Son 3 senede yaşadığımız başarılardan ötürü bir teknik direktör olarak, Galatasaray taraftarlarının önünde başım dik şekilde çıkıp konuşabiliyorsam Mertens ve Muslera'nın çok büyük payı var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Muslera ve Mertens'i insan olarak da çok arayacağız. 5. yıldızda çok büyük rol oynadılar. Güzel bir veda olacak. İnşallah galibiyetle veda ederiz."

"KAZANARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ"

"Galatasaray rekorların takımıdır. Kazanarak bitirmek istiyoruz. Yine 3 puan daha almak, bir maç daha kazanmak istiyoruz. Geçen hafta kazandığımızda çok sevinmiştim. Kazanarak bitirmek çok önemli."