Frankowski'den flaş açıklama! Neden yeteri kadar süre bulamadı?
Süper Lig devlerinden Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen Przemyslaw Frankowski dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncunun özellikle sarı-kırmızılılarda az süre almasına dair söylemiş olduğu sözler dikkat çekti. İşte detaylar...
Ocak ayında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Lens'ten kiralanan Przemyslaw Frankowski, Akşam'a konuştu. Polonyalı futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE FRANKOWSKI'NİN SÖZLERİ:
Buraya gelmeden hocayla konuştuğumuzda 3-5-2 oynayacağımızı söylemişti bana. Bu şekilde başladık. Ama istediğimiz gibi gitmedi bazı sonuçlar ve sistemi değiştirmek zorunda kaldık.
Değiştirdiğimizde de kazanmaya başladık ve böyle devam etti. Sonuçta takım için iyi olan önemli burada.
Ben de her zaman bana görev verildiğinde en iyisini yapabilmek için çalışıyorum. Adaptasyon sürecim devam ediyor.
"SZYMANSKI İLE..."
Szymanski ile en son mart ayında görüştüm. Ara ara mesajlaşıyoruz. İlk geldiğimde Fenerbahçe ile evimizde berabere kaldık. Ama daha sonra onların evinde galip geldik. Türkiye'de bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum.
Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen gerçekten çok farklı bir atmosfer olduğunu gördüm. Çok farklı bir yarış var ortada.