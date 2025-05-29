GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al Hilal Osimhen transferinde ısrarlı! Real Madrid maçına...

Sezonu lig ve kupa zaferleri ile çifte şampiyonluk ile kapatan Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferi konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. Bir süredir Nijeryalı yıldızın peşinde olan Al-Hilal, transferi bitirmeye kararlı. İşte detaylar... (GS Spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2025- 06:41