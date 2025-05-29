GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al Hilal Osimhen transferinde ısrarlı! Real Madrid maçına...
Sezonu lig ve kupa zaferleri ile çifte şampiyonluk ile kapatan Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferi konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. Bir süredir Nijeryalı yıldızın peşinde olan Al-Hilal, transferi bitirmeye kararlı. İşte detaylar... (GS Spor haberi)
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün yeni sezonda hangi takımı seçeceği ise büyük merak konusu.
Takvim'de yer alan habere göre yıldız oyuncuya en ciddi teklif ise Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den geldi. Al Hilal, Nijeryalı yıldıza yıllık 45 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif etti. Suudi kulübünün hedefi ise Osimhen'i 15 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na yetiştirmek.
İLK MAÇLARI R.MADRID İLE
Bunun için en geç 8 Haziran'a kadar kadrosunu FIFA'ya teslim etmek zorunda. Bu yüzden de Victor Osimhen'e imza baskısı kurmuş durumdalar.
Al Hilal, turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Real Madrid'e karşı oynayacak. Yıldız golcüden ise şu ana kadar transferiyle ilgili net bir açıklama gelmedi.
GALATASARAY UMUTLU
Transferin henüz resmiyet kazanmaması Galatasaray da umutları hala taze tutuyor.
Yöneticilerden Abdullah Kavukcu yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen için elimizden geleni yapıyoruz. Arada çok büyük bir fark olmazsa Galatasaray'da kalacak ifadelerini kullanmıştı. Osimhen, sezon boyunca sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.