Galatasaray'da sezon sonu yaklaşırken takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler artan Barış Alper Yılmaz, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan yetenekli oyuncu, Avrupa'dan gelen tekliflere yönelik düşüncelerini ifade etti. İşte o sözler...

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralar geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir."

"OSIMHEN'İN KALMASINI İSTERİZ AMA..."

"Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu, her teknik adam onu ister. Sahada dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiçbir egosu yok, temiz biri. Çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Mauro Icardi ve Alvaro Morata da çok büyük oyuncular. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Her anlamda mutlu olduğunu söylüyor, umarım kalır. Kalırsa mutlu oluruz."