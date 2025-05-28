Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamalarına katılım sağlayamayan sarı-kırmızılıların İspanyol futbolucusu Alvaro Morata, bu durumun sebebini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da taraftarlarıyla birlikte bir kutlama gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Alvaro Morata ise kutlamaya katılım sağlayamamıştı. İspanyol futbolcu bu durumun sebebini resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Morata'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Tüm harika Galatasaray taraftarlarına, Bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası! Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım.

'KİŞİSEL PROBLEMİM NEDENİYLE KUTLAMA BİTMEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM'

Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk'a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!"