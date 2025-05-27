Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, 2 yıl aradan sonra yeniden ülkesinin milli takımına davet edildi. Tecrübeli oyuncu, kulüpten aldığı özel izinle Uruguay'a gittiği için Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Montevideo Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torreira, milli takım dönüşünden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti: "Uzun süredir bu anı bekliyordum. Önümüzdeki günlerde Marcelo Bielsa ile görüşeceğim. Bu çağrı, sabrın ve sıkı çalışmanın bir sonucu. Galatasaray'a da teşekkür ediyorum; bana bir hafta önce katılmam için izin verdiler."

Galatasaray'daki son sezonunu da değerlendiren Torreira, özellikle son altı ayda hücumda daha fazla sorumluluk aldığını ve bu yönünün geliştiğini ifade etti: "Sezon benim için çok olumlu geçti. Gol katkım arttı. Bu, daha önce alışık olmadığım bir durumdu çünkü genelde asist yapardım. Ayrıca kulüp olarak tarih yazdık, üst üste üçüncü şampiyonlukla beşinci yıldızı aldık. Gerçekten çok mutluyum."

Fernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla son maçına çıkacak olmasıyla ilgili de duygularını paylaşan Torreira, takım arkadaşına özel bir mesaj gönderdi: "Maalesef Nando'nun son maçında sahada olamayacağım ama onunla çok konuştum. Bana anlayış gösterdi. O benim için bir kardeş gibi. Umarım alacağı kararlar hem kendi hem de ailesi için en iyisi olur."