TRANSFER HABERİ - İspanyollar Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezonu hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle Fernando Muslera'nın geleceğinin belirsizliği nedeniyle kaleci arayışlarını öncelik haline getiren sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için somut adımlar atmaya başladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2025- 06:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025- 06:54