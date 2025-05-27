Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi ekibin bir numaralı taraftar sayfası, Nijeryalı yıldızın imzayı attığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberi (GS spor haberi)

Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da gündem Victor Osimhen... Sarı kırmızılı taraftarlar, başta Dursun Özbek ve Okan Buruk olmak üzere takımda söz sahibi olan isimlere buldukları her fırsatta Nijeryalı golcünün geleceğine dair sorular soruyorlar ve tezahüratlar yaparak Florya yönetimini bonservis operasyonunda ateşlemeye çalışıyorlardı.

Yıldız oyuncunun transfer soruları karşısında "Anı yaşıyorum" cevapları ise taraftarlar için yeterli olmuyordu. Süreç belirsizliğini korurken Osimhen ile ilgili arka arkaya yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi ve bu gelişme, sarı kırmızılıları en çok telaşlandıran gelişme oldu.

TRANSFERİ DUYURDULAR

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'in X üzerinden paylaşım yapan 4.8 milyon takipçili taraftar sayfası, Victor Osimhen'in transferini duyurdu. "Osimhen resmen Al-Hilal oyuncusu" notu düşülen paylaşım, kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.

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