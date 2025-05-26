Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Hatayspor karşısında aldığı 4-2’lik yenilginin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım… (GS spor haberleri)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, ezeli rakiplerinin aldığı mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından anlam yüklü bir paylaşım yaptı. Arjantinli forvet, gönderisine gülen bir aslan emojisi ile birlikte 4 adet futbol topu emojisi ekledi.

Paylaşım, Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında yediği gollere gönderme olarak yorumlanırken kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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