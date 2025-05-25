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Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a gönderme Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a gönderme 23:37
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 23:11
Mertens G.Saray'a göz yaşlarıyla veda etti! Mertens G.Saray'a göz yaşlarıyla veda etti! 23:09
Yıldırım'dan zafer sonrası açıklama! Yıldırım'dan zafer sonrası açıklama! 22:38
Solskjaer'den flaş açıklama! "Sezon boyunca..." Solskjaer'den flaş açıklama! "Sezon boyunca..." 21:49
Fatih Tekke:Hayatımda ilk defa gördüm Fatih Tekke:Hayatımda ilk defa gördüm 21:41
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Özbek'ten Osimhen açıklaması! "Transferi..." Özbek'ten Osimhen açıklaması! "Transferi..." 20:08
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 19:13
Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI 18:55
Solskjaer'den sakatlık açıklaması! Solskjaer'den sakatlık açıklaması! 18:39
Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... 18:38
G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI 18:26
İşte 38. hafta fikstürü!
Mertens G.Saray'a göz yaşlarıyla veda etti!
Süper Loto çekildi! (25 Mayıs)
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs Pazar