Galatasaray, Yenikapı'daki dev organizasyonla Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu ve 5'inci yıldızı kutladı. 10 binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda takıma veda edecek yıldız isimler sebebiyle duygusal anlar da yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı kulüp, armasına 5'inci yıldızı ekleyen ilk takım oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları için kulübün çağrısı ile 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.

Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Galatasaray kafilesi, üstü açık otobüs ile belirledikleri güzergahın sonunda kendilerini on binlerce taraftarın beklediği alana ulaştı.

DURSUN ÖZBEK: SADECE BİR ŞAMPİYONLUK DEĞİL

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda taraftarlara seslenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün sadece bir şampiyonluk kutlamıyoruz. Bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı alınan zaferi kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz." dedi.

Özbek konuşmasının devamında, "Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Yenikapı gibi büyük bir meydanı doldurduk. Taraftarlarımıza ve bizi sevenlere teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa'da başarıyı getirmek istiyoruz. Avrupa'da başarı için her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum. Yaşasın Galatasaray." diyerek taraftarlara umut dağıttı.

OKAN BURUK: KUTLANACAK KUPALAR VAR

"Müthiş bir kutlama oluyor. Yağmurun etkisi var ama Galatasaray taraftarı, her zaman olduğu gibi takımın yanında. Kutlanacak kupalar var, oyun var... Galatasaray futbolu sevdirdi, Süper Lig'in bu kadar kaliteli olmasına, ilgi çekmesine yakışacak oyuncular buraya geldi."

FERNANDO MUSLERA: ÇOK BÜYÜK EMEK VAR

"Çok mutluyuz. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim. Galatasaray Lisesi'nden buraya kadar çok büyük emek var. Hepsinden çok mutluyuz. Gelen sanatçılara teşekkürler. Burada olmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim."

YUNUS AKGÜN: SONUNA KADAR HAK ETTİK

"Bu şampiyonluk çok özel! Çok gururlu ve mutluyum. Sonuna kadar hak ettik ve 5. yıldızı taktık. Camiaya armağan olsun. Müthiş organizasyon, emeği geçen herkese teşekkürler. Herkese armağan olsun."