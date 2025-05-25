Galatasaray'da gösterdiği performansla akıllara kazınan Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında eşi ve oğlu ile birlikte katıldı.
Bu anlarda Mertens'in eşinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Bu sırada Dries Mertens de gözyaşlarına hakim olamazken, sarı-kırmızılı taraftara veda niteliğinde el salladı.
🦁 Galatasaray'ın efsaneleşen 10 numarası: Dries Mertens 🥲 Ailesi ile duygu dolu anları 🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/m9XN4bQmlf— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025