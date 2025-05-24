Son dakika spor haberleri: Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Göztepe'de daha önce çalıştım. Çok iyi hatıralarım var, çok iyi dostlarım var. Göztepe'nin de 100. yılı, önemli bir sezon geçirdiler. Önemli oyuncuları var. İnşallah güzel bir maç olur. Hava biraz sıcak ama iki takım da kazanmak için oynayacak. Kazanarak bitirmek çok önemli. Oyuncularımdan da bu performansı bekliyorum.

Çok mutluyuz. Bugün burada şampiyon olarak gelmek, bu rahatlık... Her maç önemli, bu maçı da kazanmak istiyoruz ama bu rahatlıkla buraya gelmek çok önemliydi. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Büyük bir değişiklik yaptık kadroda. Önemli bir kadromuz var. Bugün de biraz değişiklik yaptık. Aynı performansı bekliyoruz.