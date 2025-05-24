Galatasaray'a Süper Lig'den flaş transfer! Osimhen'in alternatifi belli oldu

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan ve sarı-kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası ile Trendyol Süper Lig şampiyonluklarında başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Cimbom, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken ayrılık ihtimaline karşı ise santrfor arayışlarını sürdürüyor. Son olarak bu doğrultuda dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2025- 16:23