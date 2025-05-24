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Galatasaray takım otobüsüne saldırı Galatasaray takım otobüsüne saldırı 21:37
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Okan Buruk: Kadroda değişiklik yaptık Okan Buruk: Kadroda değişiklik yaptık 18:16
Şampiyon G.Saray İzmir'de kazandı! Şampiyon G.Saray İzmir'de kazandı! 18:15
G.Saray'ın 11'i belli oldu! G.Saray'ın 11'i belli oldu! 18:05
Cimbom Sane için gözünü kararttı! Cimbom Sane için gözünü kararttı! 17:16
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G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 16:23
Beşiktaş Çaykur Rizespor mesaisini tamamladı Beşiktaş Çaykur Rizespor mesaisini tamamladı 15:26
F.Bahçe'de yaprak dökümü! F.Bahçe'de yaprak dökümü! 14:59
G.Saray'dan flaş Okan Buruk hamlesi! G.Saray'dan flaş Okan Buruk hamlesi! 14:33
F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor 14:02
Mourinho ile yollar ayrılıyor! Mourinho ile yollar ayrılıyor! 12:32
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Mertens: Belirli kararlar vermem gerekiyor
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