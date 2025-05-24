Galatasaray bu sezon büyük bir başarıya imza attı ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.

Bu başarının ardından yurdun çeşitli yerlerinden dikkat çeken kareler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2024/25 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.