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Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı! Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı! 00:09
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 22:42
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! 22:39
Okan Buruk: Mertens ve Muslera... Okan Buruk: Mertens ve Muslera... 21:48
Mertens: Belirli kararlar vermem gerekiyor Mertens: Belirli kararlar vermem gerekiyor 21:43
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Okan Buruk: Kadroda değişiklik yaptık Okan Buruk: Kadroda değişiklik yaptık 18:16
Şampiyon G.Saray İzmir'de kazandı! Şampiyon G.Saray İzmir'de kazandı! 18:15
G.Saray'ın 11'i belli oldu! G.Saray'ın 11'i belli oldu! 18:05
Cimbom Sane için gözünü kararttı! Cimbom Sane için gözünü kararttı! 17:16
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 16:23
Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı!
Okan Buruk: Kadroda değişiklik yaptık
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