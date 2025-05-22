Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, üst üste 3. toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızını takan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray sağ bekini İtalya'da buldu!
TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'de elde ettiği üst üste üçüncü şampiyonluğun ardından beşinci yıldızı takan Galatasaray, artık Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmek için transfere erken başladı. Sacha Boey'un satışının ardından sağ bekte yaptığı transferlerden verim alamayan sarı-kırmızılılar, aradığı sağ beki İtalya'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ligde gelen üst üste şampiyonlukların ardından bu defa Avrupa'da da başarı hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek seviyede bir kadro kurmaya hazırlanıyor.
Sacha Boey'un satışının ardından sağ bekte istediği performansı bir türlü alamayan Okan Buruk, yeni bir sağ bek transferi yapmayı arzuluyor. Boey'in ayrılığının ardından geçen 1.5 yılda Serge Aurier, Elias Jelert ve Przemysław Frankowski gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bir türlü istediği verimi alamadı.