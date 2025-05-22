Ocak ayında Lens'ten 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kadroya katılan Przemysław Frankowski, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray formasını 13 kez giyen Polonyalı, 1 asist yaparken de 1 kez de kırmızı kart gördü.



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