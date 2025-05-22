Dursun Özbek'ten kupa açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"KUTLAMALAR YENİKAPI'DA OLACAK"

Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Galatasaray taraftarları için GS Plus uygulamasını hayata geçiriyoruz. Taraftarlar, Yenikapı'ya bu uygulama ile girecek. Premium üyeler için ekstra hizmetler olacak. GS Store'da indirim, Yenikapı'da özel bir alan ve GS Para bölümü olacak. Bilet almak için de öncelik olacak. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamayı izleme şansları olacak. Galatasaray taraftarından GS Plus'ı indirmelerini ve rekor kırmalarını istiyorum.

KUPAYI KİM VERECEK?

Kupayı kimin vereceğini bilmiyoruz. TFF'den bize ulaşan bir şey yok.

OKAN BURUK: MAYISLAR BİZİMDİR

Üst üste üçüncü şampiyonluk, çok mutlu ve gururluyuz. hep beraber başardık. Mayıslar bizimdir. İnşallah dördüncü ve beşinci şampiyonluğa yürüyeceğiz.

FERNANDO MUSLERA: TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ

Bütün taraftarımızı, Türkiye'de gerçek ve ilk olan, Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı beşinci yıldızı kutlamak için Yenikapı'ya bekliyoruz.