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En-Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! En-Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! 11:09
F.Bahçe'ye sürpriz stoper önerisi! F.Bahçe'ye sürpriz stoper önerisi! 10:51
Özbek'ten Osimhen'e teklif açıklaması! Özbek'ten Osimhen'e teklif açıklaması! 10:36
F.Bahçe'den Kostic kararı! F.Bahçe'den Kostic kararı! 10:22
G.Saray'dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor G.Saray'dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor 09:32
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! 09:22
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Fenerbahçe'den Vlahovic'in menajeriyle kritik görüşme! Fenerbahçe'den Vlahovic'in menajeriyle kritik görüşme! 23:52
Galatasaray'ın 1 numarası Marcin Bulka! Galatasaray'ın 1 numarası Marcin Bulka! 23:29
Galatasaray'dan Leroy Sane için çılgın teklif! Galatasaray'dan Leroy Sane için çılgın teklif! 23:23
Servet ödemişlerdi! İşte Fenerbahçe'nin Rasmus Hojlund teklifi planı Servet ödemişlerdi! İşte Fenerbahçe'nin Rasmus Hojlund teklifi planı 22:30
Beşiktaş'tan Wind operasyonu! Beşiktaş'tan Wind operasyonu! 22:23
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Bednarek için girişim... Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Bednarek için girişim... 22:20
Özbek'ten Osimhen'e teklif açıklaması!
G.Saray'dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
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