GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek açıkladı! Osimhen'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferlerinde başrol oynayan Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği netlik kazanmış değil. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü için transfer iddiaları artarken kulüp başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Özbek, Osimhen'in dev bir teklif aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2025- 10:36