Üst üste üçüncü toplamda 25. şampiyonluğuna uzanarak beşinci yıldızını takan Galatasaray, 2024/2025 sezonu kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da alacak.
Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar sürüyor. Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak. Ligin 37'nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.
TFF'YE BAŞVURU BUGÜN
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için bugün başvuruda bulunacak. TFF'nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kavuşacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya gidecek. Yenikapı'da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.