Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasına 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek törenle kavuşacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Üst üste üçüncü toplamda 25. şampiyonluğuna uzanarak beşinci yıldızını takan Galatasaray, 2024/2025 sezonu kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da alacak.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar sürüyor. Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise pazar günü alacak. Ligin 37'nci haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.

TFF'YE BAŞVURU BUGÜN

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için bugün başvuruda bulunacak. TFF'nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kavuşacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya gidecek. Yenikapı'da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.