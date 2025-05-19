Galatasaray bu sezonun başında da Lucas Beltran için Fiorentina'nın kapısını çalmış ancak yaptığı teklif kulübü tarafından kabul görmemişti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değer 18 milyon Euro olarak belirlenen Beltran için sarı-kırmızılıların teklfini yükseltmesi bekleniyor.