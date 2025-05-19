Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Okan Buruk, gelecek sezon Avrupa'da da başarı istiyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Dries Mertens'in alternatifini İtalya'da buldu
Bellona Kayserispor galibiyetiyle birlikte şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Üst üste üçüncü şampiyonluğunun ardından artık hücum hattında teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu arayışındaki sarı-kırmızılılar için, İtalya'dan bir 10 numara transferi gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi).
Bu sezon 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı takmanın yanı sıra Türkiye Kupası'nda da ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar, sezonun bitimine iki hafta kala gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Forvet rotasyonunda önceliği Osimhen'i kadroda tutmak ve oyuncunun kararı bekleme aşamasında olan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için, 10 numara transferine öncelik verdi. Özellikle toplu oyunda yaşanan sıkıntıları gidermek ve futbolu bırakmayı düşünen Mertens'in yerini doldurmak isteyen Buruk, aradığı yıldızı İtalya'da buldu.