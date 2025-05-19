Spor yazarları Galatasaray - Bellona Kayserispor maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Bellona Kayserispor maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
G.Saray ailesine 25. şampiyonlukla birlikte gelen 5 yıldız hayırlı uğurlu olsun. G.Saray Başkanı sayın Dursun Özbek ve yönetimini üst üste kazanılan 3 şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Özellikle başkan Özbek sadece yönetiminde şampiyonluklar yaşamadı; G.Saray'a ciddi projeler de kazandırdı. Dursun Özbek'in en önemli projelerinden biri de Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Bu konuda 1 milyar 450 milyon TL ödeme yapıldı, geride kalan 1.2 milyar TL'lik kısım da Florya projesi sonrası kapatılacak ve G.Saray büyük bir faiz yükünden kurtulacak. 25. şampiyonluk stratejik açıdan çok önemliydi.
Çünkü G.Saray hem rakibi F.Bahçe'den önce 5. yıldızı taktı hem de uzun aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Bu şampiyonlukta ayrıca taraftarın büyük payı olduğunu düşünüyorum. Sezon boyunca G.Saray evindeki maçları kapalı gişe oynadı. Taraftar gelecek sezonun kombinelerini tüketti, 2.3 milyar TL hasılat geldi. Kazanılan 3 şampiyonlukta; yönetim, futbolcu, taraftar birlikteliği çok güçlüydü. Dursun başkan da 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başkanlar sınıfına adını yazdırdı, G.Saray Cumhuriyetin 100. Yılında şampiyon oldu 2025 yılında 25. şampiyonluğunu ilan etti ve bileğinin hakkıyla 5. yıldızı kazandı.
Koşun haber verin futbol tarihine! Şampiyon Galatasaray! Aslan Cimbom için dün akşam gökyüzünden bir yıldız Rams Park'a indi. 'Ben bu takımın 5. yıldızıyım' dedi ve formanın üzerindeki 4 yıldızın yanına yerleşti. 25. lig şampiyonluğu ve 5. yıldız apoleti, Galatasaray'a çok yakıştı! Hep söylüyorum bu takımın kod adı şampiyon diye! Bir hafta içinde ikinci şampiyonluk! Türk futbolunun Bayern Münih'i; İşte Galatasaray!
Galatasaray bu şampiyonluk için çok emek harcadı, çok ter akıttı! Ya Galatasaray taraftarına ne demeli! Her takımın 12. Adamı vardır Ama Galatasaray'ın 12. Adamı, her maçta yeni bir çılgınlık üretti, takımını ateşledi. Bu muhteşem taraftar topluluğunu izlerken içimden 'Bu taraftar, ölüye bile can verir' demekten kendimi alamadım! Dün de Rams Park tribünleri, sarı-kırmızı çiçek bahçesi gibiydi.
Boşuna demiyoruz; 'Bunlar Uzaylı' diye! Galatasaraylı futbolcular, sahada adım atarken bile sanki havada yürüyorlar. Hepsinin bedenine aynı ruh girmiş; hepsinin gözlerindeki alevi gördük! Hepsi sahada birbirine sımsıkı sarılı... İşte Uzay takımı, işte Galatasaray!
Dün de Kayserispor karşısında izlediğim Galatasaray, suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Muslera'nın penaltı atışı sırasındaki adamlık duruşu, vuruştan sonraki zerafeti çok anlamlıydı! Kitabı yazılacak, heykeli dikilecek adamdır Muslera! Galatasaray bir devrim takımıdır. Yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimaller, ihtilallere dönüşmüştür. Galatasaray, bu sezon da ana sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı! Som altından bir şampiyonluk bu!
Galatasaray bu sezon şampiyonluğun anahtarını hiçbir zaman kapının üzerinde bırakmadı. Galibiyete tutku ile bağlı futbolcuların gözlerini bağlasanız bile o maçı yine kazanırlar! İşte Galatasaray böyle bir takım! Kaliteli teknik adamların kimliği, başarı yolculuklarında şekillenir. Şampiyon hoca Okan Buruk; saha kenarında adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile süsledi hep! Türk futbolunun en kariyerli ve en başarılı hocası olma yolunda emin adamlarla ilerliyor Okan Buruk!
... Ve Osimhen! Osimhen her maçta ayakları ile resim çizdi adeta! En zor anlarda, tüm olasılıkların bittiği yerde başladı Osimhen! Takım arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. Can yeleği oldu, Oksijen tüpü oldu Osimhen! İğne deliğinden fil geçirdi Osimhen! Giydiği formanın içine yüreğini de koyan futbolcular topluluğudur Galatasaray! Allah vergisi bir ihtişam! İşte Galatasaray! İşte Şampiyon!
MUSTAFA ÇULCU - GALATASARAY'I KUTLARIM
Maçların aynı saatte başlatılma koordinasyonu dolayısıyla TFF ve Temsilciler Kurulu'nu kutlarım. Galatasaray önde baskı güçlü pas oyunu dolayısıyla rakiplerin başını döndürüyor. Oyunu istedikleri gibi domine ederek galibiyeti elde ettiler. Yapı, çatı dediler fark etmedi, uzun lig maratonunda oynadığı istikrarlı ve başarılı futbolla 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hak eden Galatasaray'ı kutlarım.
Ali Şansalan ligin deneyimli hakemlerinden. Maçın başında kaleci Bilal sakatlandı, yerde kaldı. Hakem maşallah kordonda volta atar gibi 30 metre yürüyerek aheste aheste olay mahalline geldi. 9'da Torreira'nın kayarak gelip Ramazan'a kontrolsüz girişinde sözlü ikaz olmaz. Torreira'ya net sarı olur. Cardosa'ya kontrolsüz giren Sallai hakeme 15 metre mesafede önü açık ama hakem vermiyor. 30 metre yandan dördüncü hakem uyarıyor sarı çıkarıyor! Okan Buruk olaya gereksiz tepki verip itiraz edince doğru bir sarı kart çıktı. Eren Elmalı pozisyon sonrası hakemin üzerine koşarak geliyor parmakla tehdit edercesine itiraz ediyor, hakem oralı bile olmuyor görmezden geliyor. 25'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru.
26'da Galatasaray'ın golü temiz. Arkada Sanchez-Attamah mücadelesinde faulü gerektiren bir durum yok. Barış'a çıkan sarı kart doğru ancak telefonu getiren takım görevlisi elektronik ekipmanı amacına uygunsuz kullanıma çanak tutmaktan dolayı ihraç olmalıydı. 84'te kaleci Bilal'in ceza alanı içinde Morata'ya kontrolsüz hareketi net penaltı ve sarı kart. Top için mücadele olduğu için kırmızı olmaz. Faul çok açık net ve basit bir pozisyon ama bunu bile sahada veremeyen Ali Şansalan VAR'a yaslanıyor doğru karar. Penaltı VAR'dan geldi. Kötü maç yöneten hakem görmüştük. Kötü maç izleyen hakemi de bu akşam görmüş olduk.