26'da Galatasaray'ın golü temiz. Arkada Sanchez-Attamah mücadelesinde faulü gerektiren bir durum yok. Barış'a çıkan sarı kart doğru ancak telefonu getiren takım görevlisi elektronik ekipmanı amacına uygunsuz kullanıma çanak tutmaktan dolayı ihraç olmalıydı. 84'te kaleci Bilal'in ceza alanı içinde Morata'ya kontrolsüz hareketi net penaltı ve sarı kart. Top için mücadele olduğu için kırmızı olmaz. Faul çok açık net ve basit bir pozisyon ama bunu bile sahada veremeyen Ali Şansalan VAR'a yaslanıyor doğru karar. Penaltı VAR'dan geldi. Kötü maç yöneten hakem görmüştük. Kötü maç izleyen hakemi de bu akşam görmüş olduk.