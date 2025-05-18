GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini esirgemiyor.

Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, kız arkadaşı China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi.

O anları Icardi'nin sevgilisi Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.

TRİBÜNDE OLACAK

Arjantinli golcü ve kız arkadaşı, Süper Lig'in son haftasında RAMS Park'ta oynanacak Bellona Kayserispor karşılaşmasında tribünde olacak ve olası şampiyonluk sonrası kutlamalara da katılacak.