Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor maçında penaltıdan gol sevinci yaşadı. Muslera daha önce 2011-2012 sezonunda da Manisaspor maçında da penaltıdan gol atmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Mulsera, takımının 3. golünü attı. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı.

Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.