Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25’nci yıl dönümü sebebiyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul’a geldi. İki eski futbolcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’da düzenlenen etkinlikte taraftarlarla bir araya geldi. Popescu gerçekleşen etkinlikte flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25'nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul'a geldi.

İki eski futbolcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'da düzenlenen etkinlikte taraftarlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Popescu, Hagi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Popescu, "Galatasaray'a gelirken Hagi'ye ilk olarak takım kaptanı pozisyonunu sormuştum çünkü ben Barcelona'dan geliyordum." dedi.