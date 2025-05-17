Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, ligin 36. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, sezonun ilk yarısındaki maçı farklı kazandı.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetti.

SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SAHASINDAKİ SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor müsabakasına tam kadro çıkacak.

Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MÜSABAKA KAPALI GİŞE

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.

HEDEF BEŞİNCİ YILDIZ

Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu atmaya çok yaklaştı. "Cimbom" ligi zirvede tamamlaması durumunda formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATMANIN PEŞİNDE

Galatasaray, futbolda 2024-2025 sezonunu iki kupa kapatmak istiyor.

Sezona Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-1 yenilerek giren sarı-kırmızılı ekip, devamında çabuk toparladı. Bu hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, 4 gün sonra ise Süper Lig'de şampiyonluğu garantilemeyi hedefliyor.

OKAN BURUK, KİŞİSEL MÜZESİNE BİR KUPA DAHA EKLEMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.

OKAN BURUK, TÜRK TEKNİK ADAMLARIN ŞAMPİYONLUK GELENEĞİNİ SÜRDÜRMENİN PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 17 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin en az 1 puan alması durumunda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 18 sezona çıkacak.

ALTI FUTBOLCU İLK KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ TADACAK

Galatasaray, şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti takmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.