Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Okan Buruk'un Bellona Kayserispor maçı 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Cimbom kritik mücadeleden 1 puan dahi alması durumunda ligdeki 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk final niteliğindeki maç için kadro kararını verdi. İşte sarı kırmızılıların muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.05.2025- 11:42