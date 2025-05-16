Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Şampiyonluk kutlamalarına katılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunan Galatasaray'da gözler bir yandan da yapılacak kutlamalara çevrildi. Sarı kırmızılılarda özellikle sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, kutlamalara katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun İstanbul'a gelip gelmeyeceği netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2025- 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025- 10:32