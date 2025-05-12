Okan Buruk'tan flaş kaleci kararı! İşte Galatasaray'ın kupa finali 11'i
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Başarılı çalıştırıcının özellikle kalede radikal bir karara imza atması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.05.2025- 12:31