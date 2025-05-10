CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan uyarı! Trabzonspor maçı... Buruk'tan uyarı! Trabzonspor maçı... 16:13
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... 15:04
Adalı'dan Fenerbahçe maçına davet! Adalı'dan Fenerbahçe maçına davet! 13:53
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 11:55
Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! 11:14
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! 10:42
Daha Eski
Ahmet Çakar: Piyangodan çıkan... Ahmet Çakar: Piyangodan çıkan... 09:47
Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi! Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi! 09:26
"Fatura sahipleri kulübedeydi" "Fatura sahipleri kulübedeydi" 08:44
G.Saray'a genç 10 numara! G.Saray'a genç 10 numara! 00:11
Jose Mourinho transfere dair konuştu! Jose Mourinho transfere dair konuştu! 00:07
Dusan Tadic'ten transfer sözleri! Ajax'a imza attı mı? Dusan Tadic'ten transfer sözleri! Ajax'a imza attı mı? 00:07