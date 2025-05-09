Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk yıldız! Sane olmazsa o gelecek

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk yıldız! Sane olmazsa o gelecek Trendyol Süper Lig'de adım adım 25. şampiyonluğuna giden Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor. Bir süredir Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi gündemine alan Cimbom, yıldız futbolcunun alternatifini belirledi. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane'yi kadrosuna katamazsa dünyaca ünlü o isme yönelme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 06:41









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Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gelen ciddi teklifler nedeniyle üst düzey kanat oyuncusu arayan Galatasaray'da ilk hedef Bayern Münih'ten Leroy Sane.

Ancak Sane'nin Alman kulübü ile sözleşme yenileme ihtimali de bulunuyor.