TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk yıldız! Sane olmazsa o gelecek
Trendyol Süper Lig'de adım adım 25. şampiyonluğuna giden Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor. Bir süredir Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi gündemine alan Cimbom, yıldız futbolcunun alternatifini belirledi. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane'yi kadrosuna katamazsa dünyaca ünlü o isme yönelme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2025- 06:41