Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Cimbom'un son olarak bu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 16:59 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025- 17:20