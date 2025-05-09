Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! Kontrat için masaya oturuldu

Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! Kontrat için masaya oturuldu Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 12:44









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Galatasaray'da sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak… Şampiyonluğa kilitlenen sarı-kırmızılılar bir yandan da kolları sıvadı, yeni yıldızlar için mesaisine başladı.

Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk dışındaki konuları konuşmazken perde arkasında ise transfer harekâtını bizzat yönetiyor. Özbek ve kurmayları en kritik ayrılıklardan biri olan Dries Mertens'in ardından 10 numara bölgesine bir başka büyük isim ile doldurmak istiyor.