Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! Kontrat için masaya oturuldu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak… Şampiyonluğa kilitlenen sarı-kırmızılılar bir yandan da kolları sıvadı, yeni yıldızlar için mesaisine başladı.
Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk dışındaki konuları konuşmazken perde arkasında ise transfer harekâtını bizzat yönetiyor. Özbek ve kurmayları en kritik ayrılıklardan biri olan Dries Mertens'in ardından 10 numara bölgesine bir başka büyük isim ile doldurmak istiyor.
Cimbom'un bu noktada gündemine oldukça flaş bir isim geldi. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen ve tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan Bernardo Silva için temaslar kuruldu.
İngiliz ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda erken havlu atarken yönetim de takımı yenilemek için düğmeye bastı.
BİZZAT KENDİSİ SORDU
Sabah'ın haberine göre ayrılık çanlarının çaldığı Bernardo Silva için de G.Saray erkenden hamlesini yaptı. 30 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservis bedeli için M.City ile pazarlık yapılırken diğer yandan ise oyuncunun temsilcileri ile 3+1 yıllık kontrat için masaya oturuldu.
İngiliz ekibinden ayrılık sonrasında dikkatli hareket etmek isteyen futbolcunun tüm teklifleri aldıktan sonra karar vermek istediği aktarıldı. Cimbom ile yolu kesişen arkadaşlarına da takımı, taraftarı, İstanbul'u sorup bilgiler aldığı öğrenildi.