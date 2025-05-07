Galatasaray'ın drone planı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yapılacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun garantilenmesi durumunda 5 yıldızı, dronelarla Kadıköy ve Dolmabahçe üzerinden uçurarak Yenikapı’daki etkinlik alanına indirecek. Böylelikle sarı kırmızılılar, ezeli rakiplerine gönderme yapmış olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray şampiyonluk havasına girmeye başladı. Fenerbahçe ile puan farkını 4 hafta kala 8'e çıkaran Galatasaray, hazırlıkların startını verdi. Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta 25. şampiyonluk için görsel şovlar hazırlayacak. Ayrıca ünlü sanatçıların katılımıyla şampiyonluk coşkusu tavan yapacak. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüslerle Yenikapı'ya geçecek futbolcuları, 1.5 milyonu aşması beklenen Sarı-Kırmızılı taraftar karşılayacak. Rams Park'tan dronelarla uçurulacak 5 yıldız, Dolmabahçe ve Kadıköy üzerinden geçip, Yenikapı'ya inecek.