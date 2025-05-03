Barış Alper Yılmaz: Mayıs ayı bizimdir!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel. İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam."

"Biz teker teker bakıyoruz. Sadece Trabzonspor maçına bakacağız. Umarım Trabzonspor maçını da kazanırız."