Galatasaray'dan 10 numara transfer! Geleceğin yıldızı Aslan oluyor
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Bu sezon şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki sezon için performansıyla iz bırakan genç yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 33. haftada İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, bugün yapacağı idmanla Net Global Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in alternatifini bulmak için kollarını sıvadı.
Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Cimbom, Dinamo Zagreb formasıyla başarılı bir performans gösteren ve oynadığı futbolla iz bırakan 23 yaşındaki genç on numara oyuncusu Martin Baturina'yı transfer listesine ekledi.
Hırvat oyuncu, daha öncede dış kaynaklar da Galatasaray'a transfer olacağı yönünde gündeme gelmişti.
Galatasaray yönetimi Dries Mertens'in performansından her ne kadar memnun olsa da, Belçikalı yıldızın yanına bir on numara transferi daha gerçekleştirmek istiyor.
Genç yıldızı kadroya katarak geleceğe yönelik de bir hamle yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.
Martin Baturina, bu sezon Dinama Zagreb formasıyla 41 maçta forma giydi. 2003 doğumlu genç oyuncu bu maçlarda 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.
22 milyon Euro piyasa değeri bulunan Baturina, merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.