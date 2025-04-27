TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, Avrupa'dan ve Arabistan'dan birçok takımın talip olduğu başarılı çalıştırıcı hakkında gündem yaratacak bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2025- 09:31