Galatasaray'dan çilek transferi! 5. yıldızın yanında geliyor
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda Cimbom'un dev bir transfer hamlesi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çekmeyi başaran Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da da ses getirebilmek adına hazırlıklarını sürdürüyor.
Cimbom'da 5. yıldızın takılmasıyla birlikte kesenin ağzı da açılacak. Yönetim, birçok isimle temas halinde.
Galatasaray, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı takmak amacında. Cimbom bir taraftan gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanıyor. Aslan, dünya devinin iki yıldızına kancayı attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda operasyonu sürdüren yönetim, en kısa sürede gereken takvieyeleri yapma amacında.
İLK ADAY LEROY SANE
Leroy Sane, Bayern Münih ile kontrat görüşmelerinin netliğe kavuşmaması üzerine takımdan ayrılabilir. Alman yıldız, Galatasaray'ın transfer listesine ilk sıradan giriş yaptı.
Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane'nin geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Galatasaray'ın güçlü ilgisi, oyuncunun seçeneklerini genişletiyor.
Alman devinde Sane ile yapılması beklenen yeni sözleşme konusunda henüz bir sonuç alınamadı. Bayern Münih yönetiminin Leroy Sane hakkında kesin bir karar vermediği bildirildi.
Bir dönem Sane ile Bayern Münih arasındaki ilişkiler soğuk bir hal almıştı. Ancak taraflar arasındaki buzların erimesiyle birlikte yıldız futbolcu yeniden ilk 11'de kendine yer buldu.
Sane, Bayern formasıyla önemli anlarda kritik gollere imza attı. Bu gelişmeler, oyuncu ile kulübü arasında yeni bir sözleşme ihtimalini gündeme taşıdı.
Alman basını, Sane'nin maaşında fedakârlık yapmaya hazır olduğunu sık sık yazdı. Ancak bu fedakârlığa rağmen Bayern yönetimi henüz olumlu bir adım atmadı.
BAYERN ARAYIŞTA
Bayern Münih'in, Sane yerine daha düşük maliyetli alternatifleri değerlendirdiği iddia edildi. Kulüp yönetiminin yeni arayışlara yöneldiği haberleri Almanya'da geniş yankı buldu.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray, Leroy Sane transferinde ısrarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ara transfer döneminde başlayan temasların ardından yeniden devreye girdi.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sane'yi görmek isteyen Galatasaray, transfer için tüm şartları zorluyor. Kulüp, Alman yıldızın Bayern Münih ile kontrat yenileme sürecini yakından takip ediyor.
CİMBOM VAZGEÇMİYOR
İlk temaslarda Leroy Sane, Galatasaray'a sıcak bakmıştı. Ancak Bayern ile ilişkilerin düzelmesi sonrası sürecin yavaşladığı ifade edildi.
Şu ana kadar Sane'nin kulübüyle yeni bir sözleşmeye imza atmamış olması, Galatasaray'ın umutlarını yeniden tazeledi. Sarı-Kırmızılılar, transfer ihtimali için hazırlıklarını sürdürüyor.
MENAJERİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ
Galatasaray yönetimi, birkaç gün önce Sane'nin menajeriyle yeniden iletişime geçti. Yapılan görüşmede, "Teklifimiz geçerliliğini koruyor ve detayları konuşmaya hazırız" mesajı iletildi.
YILLIK MAAŞI İÇİN SERVET
Fanatik'in haberine göre, bonservissiz olarak transfer edilecek Sane için yıllık 9-10 milyon Euro maaş bütçesi ayrıldı. Ancak yıldız oyuncunun imza parası beklentisi henüz netlik kazanmadı.
SACHA BOEY DE LİSTEDE
Sarı kırmızılılar Bayern'den gerçekleştireceği operasyonda Sacha Boey'u da listesinde tutuyor. Fransız sağ beki sattıktan sonra bu mevkide dikiş tutturamayan Cimbom, eski yıldızını alarak yola devam etmek amacında.
AÇIKLAMA GELDİ
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili çıkan haberler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri döneceği yönündeki iddialara net bir cevap verdi.
Max Eberl, Boey için çıkan Galatasaray iddialarını yalanladı. Deneyimli yönetici, bu konuda herhangi bir teklif almadıklarını belirtti.
Eberl yaptığı açıklamada, Türkiye'den Sacha Boey için resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Eberl, yaz aylarında tüm ihtimalleri sakin bir şekilde değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.
Bayern Münih'in sportif direktörü, transfer dönemi yaklaşırken spekülasyonlara kapıyı kapatmadı. Anck Eberl, Boey'un geleceği için acele etmeyeceklerini vurguladı.
REKOR KIRMIŞTI
Galatasaray, Sacha Boey'u geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satmıştı. Bu satış, sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
Alman temsilcisi, genç futbolcuyu savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna katmıştı. Ancak yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı.
SAKATLIKLAR YAKTI
Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Sacha Boey, ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Bu süreçte istikrarlı bir şekilde forma şansı bulmakta zorlandı.
24 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih formasıyla sadece 16 resmi maçta görev alabildi. Sahada bulunduğu süre boyunca takımına 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.