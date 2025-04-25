GALATASARAY HABERİ | Osimhen için sürpriz transfer iddiası! Avrupa'dan ayrılabilir

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Nijeryalı golcüyle ilgili son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan o habere göre Osimhen, Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2025- 16:09