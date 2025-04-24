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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a yeni gol makinesi! Okan Buruk onu istedi Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara olarak oynamasına rağmen ligde 28 maçta 23 gol atan Twente'li Sem Steijn için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2025- 06:41









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Ligde ve kupada şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermeye başladı. Birçok yıldızla ilgilenen Cimbom'da gündeme gelen son isim Sem Steijn oldu.

Twente formasıyla Hollanda ligini kasıp kavuran 23 yaşındaki futbolcu için temaslara başlandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un bir süredir Steijn'i yakından takip ettiği ve transferi için yönetime görüş bildirdiği belirtildi.