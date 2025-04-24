TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a yeni gol makinesi! Okan Buruk onu istedi
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara olarak oynamasına rağmen ligde 28 maçta 23 gol atan Twente'li Sem Steijn için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
Ligde ve kupada şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermeye başladı. Birçok yıldızla ilgilenen Cimbom'da gündeme gelen son isim Sem Steijn oldu.
Twente formasıyla Hollanda ligini kasıp kavuran 23 yaşındaki futbolcu için temaslara başlandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un bir süredir Steijn'i yakından takip ettiği ve transferi için yönetime görüş bildirdiği belirtildi.
Genç futbolcu, on numara olarak görev yapmasına rağmen adeta bir santrfor gibi gol atıyor. Steijn bu sezon ligde 28 maçta 23 kez ağlarısarsarken, toplamda ise 41 maçta 27 gol kaydetti.
Sözleşmesi 2028'de bitecek olan Steijn'in piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro.