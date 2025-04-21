Yapay zeka şampiyonluk tahminini güncelledi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüzdeleri

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Euro Club Index'in yapay zeka destekli veri modeli de Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini güncelledi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüzdeleri... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2025- 10:34