Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi 3 oyuncudan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 22 Nisan Salı günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Cimbom'a kritik mücadele öncesi 3 isimden kötü haber geldi.

Sarı kırmızılı kulüp, 3 futbolcunun Konya'ya götürülmeyeceğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir."