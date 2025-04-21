Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecek.