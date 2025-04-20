Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabının ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit evinde Galatasaray Daikin’i ağırlıyor. Serinin ilk ayağında rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçerek avantajı kapan turuncu-beyazlılar, bu karşılaşmada da galibiyet alarak sezonu üçüncü sırada bitirmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılı ekip bu kez kolay teslim olmayacak gibi görünüyor. İlk maçtaki mağlubiyeti unutturmak isteyen Galatasaray Daikin, güçlü rakibi karşısında galip gelerek seriyi 1-1'e taşımayı hedefliyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit evinde Galatasaray Daikin ile kozlarını paylaşacak. Serinin ilk randevusunda sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, avantajı ellerine geçirmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip pes etmiş değil. Seriye kötü başlamasına rağmen Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak bu zorlu maçta geri dönüş yapmanın peşinde. Eczacıbaşı cephesinde ise işler yolunda gidiyor. İlk maçta sergiledikleri baskın performansı tekrarlamak isteyen turuncu-beyazlılar, tecrübeli kadrosu ve hücum gücüyle maçın favorisi olarak sahaya çıkacak. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVIT-GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ecacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin Vodofone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

ECZACIBAŞI DYNAVIT-GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE