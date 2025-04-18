Sanchez: Kendimizi çok geliştirdik
G.Saray'da 40 yıl sonra ilk kez...
Canlı altın ve döviz kuru takibi 18 Nisan 2025
💥 Süper Loto çekildi! (17 Nisan)
CANLI SKOR ANASAYFA
6
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sanchez: Kendimizi çok geliştirdik Sanchez: Kendimizi çok geliştirdik 22:32
G.Saray'da 40 yıl sonra ilk kez... G.Saray'da 40 yıl sonra ilk kez... 22:32
Muslera: birkaç rekor daha kırmak istiyoruz! Muslera: birkaç rekor daha kırmak istiyoruz! 22:27
Torreira kafa golünü yorumladı! "İlk anda..." Torreira kafa golünü yorumladı! "İlk anda..." 22:26
Lemina Boupendza’yı unutmadı! Lemina Boupendza’yı unutmadı! 22:15
Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? 22:04
Daha Eski
Torreira Süper Lig'de bir ilki yaşadı! Torreira Süper Lig'de bir ilki yaşadı! 21:16
F.Bahçe Opet seride durumu 2-0 yaptı! F.Bahçe Opet seride durumu 2-0 yaptı! 21:13
G.Saray'ın penaltısı VAR'da döndü! G.Saray'ın penaltısı VAR'da döndü! 20:49
Beşiktaş'tan genel kurul açıklaması! Beşiktaş'tan genel kurul açıklaması! 20:41
Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü! Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü! 20:38
Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti! Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti! 20:21