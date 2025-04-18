Galatasaray'da Fernando Muslera, Sipay Bodrum FK galibiyetinin ardından konuştu. İşte o dikkat çeken ifadeler...

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum."

"BİR REKOR DAHA KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

"40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz."