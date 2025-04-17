TRANSFER HABERİ - Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? George Gardi'den flaş açıklamalar

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Victor Osimhen'in geleceği merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa devlerinin radarında olan Nijeryalı golcüyü kadroda tutabilmek için serbest kalma maddesini kullanmayı planlıyor. Öte yandan, Osimhen'in Galatasaray'a transfer sürecinde önemli bir rol oynayan menajer George Gardi yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2025- 10:38