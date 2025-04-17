Öte yandan Galatasaray da yıldız oyuncunun bonservisini almak için hem oyuncu hem de Napoli ile temas halinde.

26 yaşındaki forvet, "Benimle alakalı söylentiler var ama ben anı yaşıyorum. Keyfime bakıyorum. Bana kulüp yardımcı oldu, sadece bana da değil ailem ve arkadaşlarıma da yardım ettiler. Sezon sonu bakacağız ama sonsuza kadar Galatasaray kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.