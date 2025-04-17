TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen şoku! O dünya devi de devreye girdi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, performansıyla gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği etkileyici futbol, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Nijeryalı forvetin adı; Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi dev ekiplerle anılmaya devam ederken Avrupa basınından sürpriz bir iddia daha geldi. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun yeni talibi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.04.2025- 12:12