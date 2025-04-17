Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK maçı 11'i Son dakika Galatasaray haberi | Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından taraftarıyla buluşmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor ve sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Son haftalarda sergilediği form grafiğiyle dikkat çeken Bodrum FK ise bu zorlu deplasmandan puanla dönmenin planlarını yapıyor. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sipay Bodrum FK karşısındaki muhtemel 11'i... (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2025- 11:10









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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.

Galatasaray ile Sipay Bodrum FK 2. randevuda Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.